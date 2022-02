Silberner Bundesorden für Salzburger Mediziner

Seit Pandemiebeginn vor rund zwei Jahren steht der Mediziner dem Land Salzburg als Berater zur Seite. Und bemüht sich, oft entgegen den Forderungen der Landespolitik, um alternative Corona-Maßnahmen. Greil studierte in Innsbruck , kehrte aber danach in seine Heimatstadt zurück. Seither ist er in der Krebsforschung und als Vorstand des Universitätsklinikums für Innere Medizin III tätig.