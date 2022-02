Ukraine: Brasilianische Fußballer bitten um Hilfe

Mehrere brasilianische Fußballer, die ihr Geld professionell in der Ukraine verdienen, haben sich mit einem Hilferuf an die Regierung ihrer Heimat gewandt. „Wir bitten die brasilianische Regierung um Unterstützung“, sagte der Brasilianer Marlon Santos von Schachtar Donezk in einem Video auf seinem Instagram-Account am Donnerstag. Darin war er - offensichtlich in einem Hotel - mit anderen Spielern, Frauen und teilweise Kindern zu sehen.