Todes-Drama erschüttert Adi Hütters Gladbacher!

Da rückt auch die sportliche Misere in den Hintergrund: Borussia Mönchengladbach trägt Trauer, denn mit Jordi Bongard ist ein „Fohlen“-Profi in der Nacht auf heute tödlich verunglückt! Der 20 Jahre alte Verteidiger prallte mit seinem Auto auf einer Landstraße 30 Kilometer von Mönchengladbach entfernt frontal gegen einen Lastwagen - und verstarb noch an der Unfallstelle …