Verirrter Skifahrer mit Hubschrauber gerettet

Deutscher hatte sich in eine steile Rinne verirrt

Im Wissen, dass sich der verirrte Skifahrer im freien Gelände möglicherweise in akuter Gefahr befand, setzten die Bergbahnbediensteten einen Notruf ab. Daraufhin rückte der Polizeihubschrauber „Libelle“ aus. Gegen 18.00 Uhr konnte die Besatzung den 21-jährigen Skifahrer schließlich in einer steilen Rinne unterhalb der Ahornbahn bergen und unverletzt ins Tal fliegen.