BM Hans Lintner: 25 Jahre für die Silberstadt

Wo liegen in Schwaz die Schwerpunkte?

Wir sind eine Bildungsstadt, das wollen wir weiter fördern. Wir haben schon damit begonnen, das Kompetenzzentrum „Umwelttechnologie“ bei uns zu entwickeln. Außerdem haben wir es geschafft, die Zahl der Arbeitsplätze zu verdoppeln und die Zahl der Betriebe zu steigern. Wir wollen in unserer Stadt möglichst vielen die Möglichkeit bieten, in der Stadt selbst Arbeit zu finden. Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen. Wir haben auch einen Schwerpunkt auf Freizeitgestaltung und Grünräume. Und für die Jungen, die derzeit ja besonders gefordert sind, wollen wir eine neue „Mausefalle“ als Ort der Begegnung schaffen. Besonders am Herzen liegt mir außerdem die Kultur in der Stadt.