Alfons Haider verrät seine Opernball-Geheimnisse

„Mehrmals in Live-Moderation gerettet“

„Großartig war der Treff mit Sophia Loren. Eine echte Lady, auch abseits der Kamera trug sie keine ,Maske‘“, so der 64-jährige Wiener, der sich das letzte Jahrzehnt über mit Mirjam Weichselbraun die Bälle im TV zuspielt: „Wir haben uns mehrfach gegenseitig in den Live-Moderationen gerettet. Gemerkt hat’s oft keiner.“