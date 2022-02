Mit neuen Messungen zu Tempo 100 auf der „West“

„Es gibt keine aktuellen Daten zur Luftverschmutzung an der Westautobahn. Die zwei Messstellen in St. Pölten sind zu weit weg“, betont Rudolf Kernstock, Sprecher der Transitforum-Zweigorganisation „Xund’s Leben in St. Pölten“. Diese wurde, wie berichtet, im Vorjahr gegründet, um die hohe Belastung für Anrainer vor allem durch den Verkehr auf der A 1 zu reduzieren.