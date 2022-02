Felssturz beschert Anrainern Umweg über Autobahn

2000 Kubikmeter Geröll setzten sich in der Nacht auf Montag an einem Hang an der B99 zwischen dem Bischofshofener Ortsteil Pöham und der Gemeinde Hüttau in Bewegung. Passiert is dabei glücklicherweise niemandem etwas. Die Fangnetze am Hang verhinderten Schlimmeres, wurden aber durch die enorme Wucht des Felssturzes weitgehend zerstört. Die Stelle war bisher schon für die große Steinschlaggefahr berüchtigt, einen Rutsch in diesem Ausmaß hatte es aber bisher noch nie gegeben. Weil eine Kommission aus Straßenmeisterei und Geologen am Dienstagvormittag bei einem Lokalaugenschein festgestellt hatte, dass weitere Hangrutschungen drohen, sind nun umfassende Sicherungsarbeiten nötig. Laut Landesgeologe Gerald Valentin muss der gefährdete Bereich nun mit Felsankern gesichert werden, um die Gefahr weiterer Rutschungen zu bannen.