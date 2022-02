Junge Tirolerin bei Autokauf im Internet abgezockt

Am Dienstag erstattete die Einheimische Anzeige bei der Polizei in Zirl. Über ein Onlineportal wollte die 19-Jährige einen Pkw erwerben. „Nach Angaben des vermeintlichen spanischen Verkäufers würde sich das Fahrzeug mit angeblicher deutscher Zulassung in Spanien befinden“, erklärt dazu die Polizei.