Bei den Altachern will man nichts mehr schönreden

Das Duell am Samstag ist eines der beiden am längsten sieglosen Teams in der Bundesliga. Altach hat die letzten acht Spiele allesamt verloren, die Admira feierte in den letzten zehn Bundesligaauftritten keinen einzigen vollen Erfolg. Aber! Die Admira hat die letzten fünf Spiele auswärts jeweils Unentschieden gespielt, darunter waren ein 1:1 bei Sturm Graz und ein 0:0 in Salzburg.