Ex-Meisterkicker: Von Kurt Jara zu Amy Winehouse

Eine neue Folge des Podcast-Formats "Krone-Fußball-Geschichte(n) (hier alle bisherigen Folgen): Moderator Michael Fally besucht diesmal Wolfgang Mair, dreifacher Meisterkicker mit dem legendären FC Tirol, in seinem Atelier in Salzburg. Mair hat inzwischen nämlich die Fronten gewechselt und werkt jetzt als Künstler. Brisant: Amy Winehouse schaut während des gesamten Interviews zu. Warum Mair also gleichsam von Kurt Jara zu Amy Winehouse wechselte? Sehen Sie selbst hier im erste Teil es Gesprächs.