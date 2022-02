Salzburgs Wirte mit 3G-Öffnung zufrieden

Seit Samstag sind in Gastronomie, Tourismus und einigen anderen Lebensbereichen die 2G-Regeln passé. In Salzburgs Lokalen hat mit den Lockerungen ein Aufatmen eingesetzt. Restaurant- und Lokalbetreiber zeigen sich erfreut, es tut sich etwas. Ein „Krone“-Rundruf in Salzburgs Wirtshäusern und Restaurants.