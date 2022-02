Sportminister Kogler „kann sich nur verneigen“

Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat sich zum Abschluss der Olympischen Winterspiele in Peking anerkennend über die Leistungen von Österreichs Sportlern geäußert. Der Vizekanzler strich nicht nur die 18 Medaillen hervor, sondern auch 35 weitere Platzierungen in den Diplomrängen bis Platz acht. Dass diese in zwölf verschiedenen Disziplinen errungen worden seien, zeuge „von einer eindrucksvollen Breite des Kaders“, meinte Kogler am Sonntag in einer Aussendung.