Rapid-Goalie Strebinger wechselt zu Polens Meister

Im Sommer 2015 kam der gebürtige Niederösterreicher vom SV Werder Bremen in den Westen Wiens. Die Saison davor absolvierte er als Leihspieler für Jahn Regensburg. Zuvor war er bei der Hertha aus Berlin unter Vertrag gestanden. Für Rapid absolvierte Strebinger in sieben Saisonen insgesamt 205 Pflichtspiele und schaffte mehrfach den Sprung in den Kader des österreichischen Nationalteams. Im Oktober 2018 debütierte er unter Teamchef Franco Foda in einem Testspiel gegen Dänemark.