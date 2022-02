Tödliche Gefahren auf Tirols Straßen durch Stürme

Heftige Windböen fegten am Donnerstag durch Tirol, wo der Rekord im Tal bei 107 km/h lag. Am Montag fallen sie laut Ubimet mit 60 km/h zum Glück geringer aus. Auf den Straßen ist bei Böen jedenfalls besondere Vorsicht geboten. Die Experten des Automobilclubs ARBÖ haben Tipps, auf was Autofahrer speziell achten sollten.