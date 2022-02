Anfragen zu Prüfungsangst um 300 Prozent gestiegen

Seit nunmehr 25 Jahren bieten die Experten der „Rat auf Draht“-Hotline anonyme, niederschwellige und kostenlose Beratung für Kinder und Jugendliche an. Die neueste Bilanz zeigt: Seit dem Beginn der Pandemie glühten die Notruf-Leitungen heiß. Alleine im Jahr 2021 wurden 69.788 Kontakte verzeichnet, 62.633 davon telefonisch. In 11.635 Fällen konnte vom Hörer an weiterführende Einrichtungen vermittelt werden. „Allen Mitarbeiterinnen gilt unser großer Dank. Durch ihre Beratungen können wir die Auswirkungen der Pandemie erkennen“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.