Schwerer Unfall: Lenkerin nickte am Steuer ein

Sekundenschlaf war der Auslöser für einen schweren Verkehrsunfall am Freitag auf der A1 Richtung Salzburg. In Sankt Georgen/Attergau nickte eine 64-Jährige aus Altenberg bei Linz kurz ein und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam am linken Fahrstreifen am Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin und ihr Ehemann (65) kamen ins Klinikum Vöcklabruck.