Bolshunov gewinnt im 30km Langlauf nächste Goldene

Bolshunov bilanzierte die Spiele mit dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. „Fünf? Wirklich“, sagte Bolschunow und zählte die Medaillen an seinen Fingern herunter. „Fünf Medaillen, drei davon in Gold, ist unglaublich. Vor der Saison hatte ich mir zweimal Gold zum Ziel gesetzt und jetzt hab ich drei und eine Medaille in jedem Rennen, in dem ich teilgenommen habe.“