Paar wohnte tagelang unbemerkt in Pension

Am Freitag erreichte die Exekutive eine Anzeige, dass sich in einer Mieminger Pension unerlaubt Personen einquartiert hätten. Seit Montag dürften die vorerst unbekannten Täter in einem Zimmer genächtigt, Getränke aus dem Aufenthaltsraum mitgehen lassen und Drogen konsumiert haben, ehe sie am Freitag schließlich „abreisten“.