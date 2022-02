Haserln sprechen zu Ostern im Kino österreichisch!

Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es ein Wiedersehen mit den beliebten Tierfiguren gibt. In der Fortsetzung ist die Häschenschule in Aufruhr: Der gerissene Großstadthase Leo will Ostern abschaffen und verbündet sich dazu mit den Füchsen. Können das die Jungosterhasen Max, Emmi und ihre Freunde verhindern? Mit der weisen Madame Hermine üben sie den mysteriösen „Kraftbündler“ und lernen, was es heißt, jemandem wirklich zu vertrauen - sogar einem Fuchs.