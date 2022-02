Übereifrige Händler wollen Konsumenten abzocken

Derzeit treiben unseriöse „Goldhändler“ in Vorarlberg verstärkt ihr Unwesen. Per Flugzettel werden Konsumenten mit sensationell klingenden Angeboten gelockt. Am Ende steht dann aber meist eine große Enttäuschung, weil die „Händler“ viel zu wenig Geld für die gebotene Ware hinblättern. Vorsicht ist geboten!