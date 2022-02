Nur jeder Zweite ist mit Lokalpolitik zufrieden

„Die Ereignisse und Turbulenzen der letzten Jahre in der österreichischen Bundespolitik haben in der Bevölkerung Spuren hinterlassen. War es bisher eigentlich fast immer so, dass, je weiter entfernt das Entscheidungsgremium war, die sehr große Wichtigkeit bei den Tirolern geringer wurde, so zeigt sich jetzt, dass die Entscheidungen im Nationalrat wieder an Wichtigkeit zugenommen haben“, betont die Meinungsforscherin. Entscheidungen im Landtag finden 44 Prozent sehr wichtig. Lediglich 26 Prozent kümmert es sehr, was im EU-Parlament beschlossen wird.