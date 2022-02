Lehrgang für Kinder: Schule am Bauernhof erleben

Bereits in den Fünfzigerjahren galt der Pilgramhof als Vorreiter, da er als erfolgreiche Pension geführt wurde. Mittlerweile bietet die Landwirtin Anita Haas gemeinsam mit ihrem Sohn Alexander unter dem Motto „Schule am Bauernhof“ Wochenaufenthalte für Schulgruppen aus ganz Österreich an. Während dieses zertifizierten Lehrgangs sollen die Kinder erfahren, was es heißt, biologisch zu wirtschaften, Tiere artgerecht zu halten und den natürlichen Kreislauf aufrecht zu erhalten. „Es ist wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass die Kühe nicht lila sind und dass das Ei von der Henne kommt. Kinder müssen wissen wie Getreide angebaut und daraus Brot gebacken wird“, so die Bäuerin.