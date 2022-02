Land Kärnten hat 500.000 Wohnzimmertests gekauft

Auch in Kärnten ist nun die Omikron-Subvariante BA.2 vorherrschend: Sie wurde in den Abwasserproben festgestellt, überall außer in Weißenstein. Während kommende Woche der Proteinimpfstoff von Novavax geliefert werden soll - und zwar 69.000 Dosen für Kärnten, wo es lediglich 1500 Anmeldungen dafür gibt - hat das Land bereits Vorsorge für die Zeit getroffen, in der die Test wohl nicht mehr kostenfrei seinw erden: 500.000 Wohnzimmertest wurden angekauft. Wie und wo sie abgegeben werden, wird aber erst bekanntgegeben.