Almzauber im pittoresken Gaistal erleben

In der Leutasch geht es vom Ortsteil Klamm ins Gaistal bis zum Parkplatz Salzbach. Hier halten wir uns an „Hämmermoosalm“ bzw. „Gaistalalm“ und gehen auf der Talstraße weiter einwärts. Nach wenigen Metern wird rechts der Fußweg zu den beiden Almen ignoriert, man bleibt am Fahrweg. Der zieht fast gerade zwischen Mieminger Kette und Wetterstein sanft ansteigend dahin.