Aufstieg ist das Ziel - aber kein Muss!

Spannend wird es im Frühjahr in der Regionalliga Mitte im Kampf um den Meistertitel zugehen. Derzeit führt noch Sturm Graz II die Tabelle an, doch WSC Hertha Wels liegt in Lauerstellung. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist das Ziel, aber kein Muss. Bei uns war Obmann Roland Golger jetzt im 3. Liga-Studio zu Gast.