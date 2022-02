Video: Auf rasanter Fahrt mit Naturbahnrodler

Das Licht leuchtet durch das Fenster auf die Straße. Aus dem Inneren hört man Schleifen und ein Klopfen. Hier wird gewerkelt. Naturbahnrodler Michael Scheikl feilt in der elterlichen Garage an seiner Rodel, bringt sie für den Heim-Weltcup am Wochenende in Mariazell in Schuss. Die Garage ist seine Tüftlerkammer. „Und das seit 25 Jahren. Dort hat alles begonnen“, sagt der frischgebackene Vize-Europameister.