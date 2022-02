ÖVP-Landesrat setzt sich jetzt für Husein (13) ein

Dem Bub soll sogar angedroht worden sein, ihn in den Keller zu sperren, weil er die ganze Zeit nur heule. „Da frag ich mich ernsthaft, ob wir im Mittelalter leben“, sagt Windischbauer. Mittlerweile ist die Familie bei der Oma in der Stadt Lenkoran am Kaspischen Meer. „Der Bub hat mich sogar gebeten, in der Schule Bescheid zu geben und, wenn möglich, ihm auch Lernmaterialien zu schicken.“