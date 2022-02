Tauchzentrum lockt in Tiefe des Klopeiner Sees

Die Tauchschule am Klopeiner See wird er in Kooperation mit Bernhard Krašovec vom Tauchsportverein Blackdivers leiten. Arzberger ist selbst ambitionierter Taucher und ausgebildeter Tauchlehrer. „Wir hoffen natürlich auf einen guten Sommer“, so Arzberger. „Tauchen wird nicht nur für Kinder – ab zehn Jahren – möglich sein, auch Menschen mit Handicap sind herzlich willkommen. Bürgermeister Thomas Krainz: „Ich finde es toll, dass dort niemand ausgegrenzt wird.“