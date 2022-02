NFL-Werbung der Bayern so teuer wie Admira-Kader

„We call it ‚Dahoam‘. Unsere Tore sind immer offen - Mia san mia“, machte in etwa Thomas Müller passend in der Lederhose den Amerikanern die Säbener Straße im Werbespot schmackhaft. Gemeinsam mit der Bayern-Legende begrüßte auch Leroy Sane gestylt mit einem Bayern-Hoodie potenzielle Fanmassen aus Übersee.