Trotz Sturz: Svancer springt ins Slopestyle-Finale

Nach der Enttäuschung im Big Air hat Matej Svancer in seinem zweiten Bewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking den Sprung ins Finale geschafft. Der 17-jährige Ski-Freestyler landete am Dienstag in der Slopestyle-Qualifikation auf Rang neun und ist trotz eines Sturzes in der Entscheidung der besten zwölf am Mittwoch (ab 2.30 Uhr) dabei. Daniel Bacher belegte im Genting Snow Park in Zhangjiakou Rang 17 und schied aus.