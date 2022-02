Greiml: „Kann gut sein, dass ich bei Rapid bleibe“

Vertrag läuft im Juni aus

Am Fahrplan hat sich nichts geändert: „Mein Ziel lautet nach wie vor, dass ich spätestens in der Sommervorbereitung wieder voll einsteigen kann. Alles andere wird sich zeigen“, betont Greiml, der parallel in Vertrags-Gesprächen mit den Hütteldorfern ist. Jener bei Rapid läuft im kommenden Juni aus, die Verhandlungen sind seit Wochen im Gange: „Natürlich schlägt mein Herz grün-weiß. Doch das Angebot muss auch passen. Es kann dann gut sein, dass ich bei Rapid bleibe“, hält er sich bedeckt.