Lkw-Fahrer stoppt betrunkene Geisterfahrerin

22-Jähriger nimmt Geisterfahrerin den Autoschlüssel ab

Daraufhin wendete die 56-Jährige aus dem Bezirk Murtal an Ort und Stelle und fuhr wieder zurück in Richtung Judenburg. Der 22-Jährige wollte die Geisterfahrerin stoppen und verfolgte sie. Dabei meldete er den bereits alarmierten Einsatzkräften seinen Standort. Nachdem die Geisterfahrerin selbstständig vor ihrem eigenen Haus angehalten hatte, sprach sie der 22-Jährige an und nahm ihr den Fahrzeugschlüssel ab.