Mehr als 200 Anzeigen bei Tuning-Treffen in Graz

Bei Schwerpunktkontrollen in der Tuning-Szene hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag in und um Graz 242 Verkehrs- und Verwaltungsübertretungen festgestellt. Teilnehmer aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland hatten mit bis zu 300 Fahrzeugen an Treffen teilgenommen, die über Social-Media-Kanäle angekündigt worden waren.