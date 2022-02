Tiefe Fleischwunde - aber der VAR war blind!

Grauslicher Anblick

Die aber von der bösen Verletzung von Jon Gorenc Stankovic überschattet wurde. Der Staubsauger wurde ordentlich abgeklopft. Nach einer Stunde humpelte der Slowene nach einem Foul über den Platz, musste behandelt werden. Der Knöchel war bedient, doch Stankovic biss durch. Bis ihn im Finish eine weitere Attacke endgültig niederstreckte. Die „Steirerkrone“ sah die Horror-Verletzung hautnah: Eine sechs Zentimeter lange Rissquetschwunde am rechten Knie musste mit acht Stichen (!) genäht werden. Ein grauslicher Anblick, sogar das Fleisch schaute raus. „Es kann nicht sein, dass so was nicht mit Rot geahndet wird. Auch wenn keine Absicht dahinter war. Aber da muss der VAR genauer hinschauen“, knurrte Schicker. Und Ilzer brummte: „Die Spieler werden viel zu wenig geschützt.“