Dreifach-Olympiasieger Mayer feierlich empfangen

In Kärnten geht die Post ab! Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer wurde am Samstag in Afritz feierlich empfangen. Für den Abfahrts-Dritten und Super-G-Goldenen aus Peking standen die Afritzer Vereine zuerst Spalier - zu sehen oben im Video! Am Matthias-Mayer-Platz (den es seit seiner Goldenen 2014 gibt) folgt dann beim Festakt die Ehrung.