Eine Zuflucht für junge Menschen in Krisen

Bürgermeister Martin Krumschnabel wünscht sich, dass auch die anderen Gemeinden im Bezirk etwas beisteuern. „Probleme in der Familie gibt es nicht nur in der Stadt, sondern auch im kleinsten Dorf.“ Er könne sich vorstellen, mit anderen Orten eine Co-Finanzierung zu finden. In der nächsten Periode - sollte er wiedergewählt werden - will Krumschnabel das angehen.