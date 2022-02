Die Brust wird breiter - wichtiger Sieg der 99ers

„Man kennt die kleinen Neckereien“

Zwar konnten die Ungarn im Powerplay durch Hari verkürzen, doch mit einer starken Defensive um Goalie Engstrand wurde der Sieg trocken nach Hause gespielt. Damit sollte die Brust für das zweite Duell am Freitag breit genug sein! „Wir sind defensiv eindeutig besser gestanden als in den letzten beiden Spielen. Dadurch haben wir mehr Chancen kreieren können und auch mehr Kraft gehabt“, meinte Stürmer Dominik Grafenthin, der schon ans zweite Duell dachte. „Man kennt die kleinen Neckereien und weiß, was auf einen zukommt. Wir müssen ohnehin jedes Spiel gewinnen. Zweimal in so kurzer Zeit der gleiche Gegner ist schon fast wie ein Gefühl von Play-off.“ Das echte Gefühl spürt er hoffentlich in wenigen Wochen...