Sturm statt USA: Gute Post vom „Team-Opa“!

Die „Steirerkrone“ begleitet Jakob Jantscher seit Anbeginn seiner Karriere. 2007 kurvte der Jungspund zwar noch im klapprigen Sharan herum, ein Blatt vor den Mund nahm er sich aber schon damals nicht. Ist heute - nach 489 Partien als Profi - nicht anders. Daher sagt der Sturm-Routinier klipp und klar: „Unsere Leistungen in den Vorbereitungsspielen waren nicht großartig, wir waren ziemlich unzufrieden damit!“ Doch für Schwarzmalerei besteht wegen der Testspiel-Flaute vor dem Frühjahrsauftakt in Tirol kein Grund. Denn der 33-Jährige betont auch: „Im Spätherbst haben wir ja auch eine schwierige Phase durchgemacht, in den Spielen gegen Monaco und Klagenfurt dann die passende Antwort gegeben. Wir wissen auch jetzt, was zu tun ist, was uns stark macht. Da habe ich vollstes Vertrauen in die Mannschaft.“