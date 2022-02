Die Ersten werden die Letzten sein

Am 19. März startet die Salzburger Regionalliga ins Frühjahr. Ohne das Herbst-Topduo St. Johann und die Austria. Die müssen noch warten. Denn in der überregionalen Westliga mit jeweils zwei weiteren Vereinen aus Tirol und Vorarlberg erfolgt der Ankick erst am 9. April. Problem aus Salzburger Sicht: Die Konkurrenten aus dem Westen spielen ab Mitte März noch ihre Grunddurchgänge zu Ende, sind dann schon voll im Wettkampfmodus. Damit sind die Ersten aus Salzburg in dem Fall die Letzten.