„Anti-Homo-Haus“: Skandal um Herberge in NÖ

Für Aufregung sorgt eine Privatzimmervermietung im Bezirk Krems-Land, die sich selbst als „Anti-Homo-Haus“ bezeichnet. „Mit Homosexualität, Pädophilie und Gender-Ideologie wollen wir nichts zu tun haben“, ist auf der Quartier-Webseite zu lesen. Der SPÖ-Parlamentsklub ortete in einer Aussendung am Mittwoch einen „neuen Höhepunkt homophober Werbung in Österreich“ und forderte eine Änderung des Gleichbehandlungsgesetzes. Die Aids Hilfe zeigte sich „entsetzt“ über den Betrieb.