Wiederaufbau nach Explosion in vollem Gange

Die Ausweichschule in Fischbach wurde zehn Jahre lang von Schülern und Schülerinnen genutzt, deren Stammhäuser gerade saniert werden mussten. Im Oktober 2020 dann der Knalleffekt: Die Schule flog mitten in der Nacht in die Luft und brannte komplett aus. Zwei Menschen wurden damals durch herumfliegende Trümmerteile leicht verletzt, die Explosion war in der ganzen Stadt zu vernehmen. Als Ursache für die Explosion gilt eine defekte Gasleitung.