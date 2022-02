Volles Stadion bei CL-Hit Salzburg-Bayern erlaubt

Fußball-Serienmeister FC Red Bull Salzburg darf in der kommenden Woche am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern bis zu 30.000 Besucher in der Red Bull Arena empfangen. Grund dafür ist die am Dienstag von der Bundesregierung verkündete Aufhebung der Personenobergrenze bei Freiluftveranstaltungen ab 12. Februar.