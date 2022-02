Einige neue Gesichter und alte Bekannte

Weder Zu- noch Abgang gab es bei Regionalliga-Herbstmeister St. Johann. „Wenn man mit dem Kader zufrieden ist, braucht man sich auch nicht umsehen“, grinste Trainer Ernst Lottermoser. Die Austria verstärkte sich mit dem Deutschen Ramon Hofmann, FC Pinzgau holte noch kurz vor Schluss drei Ghanaer: Erasmus Adjei, Alhassan Nupaya und Godswill Vadze. In Bischofshofen sitzt mit Andreas Fötschl die größte neue Personalie auf der Trainerbank. Genauso wie in Grödig Thomas Schnöll. Der bisherige Co Philipp Buck übernimmt in Kuchl. Bei Seekirchen, dem SAK und Wals-Grünau gab es ein Kommen und Gehen. In der Salzburger Liga stand Puch kurz vor der Verpflichtung des ehemaligen Regionalliga-Spielers Telat Ünal. Der 27-Jährige entschied sich aber kurzer Hand für Tabellenführer Hallein.