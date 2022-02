Ex-Rektor will in Haft „wissenschaftlich arbeiten“

„Mein Mann ist sehr tapfer. Er sieht die Haft als eine Art mönchische Klausur, während der er wissenschaftlich arbeiten will“, sagt Siegfried Mausers Gattin. Ihr Ehemann begann seine „Klausur“ nach langem Hin und Her am Montagmorgen. Gegen 8 Uhr betrat der ehemalige Rektor des Mozarteums die Justizanstalt Puch-Urstein. Verurteilt wurde Siegfried Mauser bereits vor knapp vier Jahren. Er fasste am Landesgericht München wegen sexueller Nötigung eine mehrjährige Haftstrafe aus.