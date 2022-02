China Neujahrskonzert 2022 im Haus für Mozart

Unter ihnen auch der 22-jährige in Salzburg lebende Violinist Ziyu He. „ Abende wie diesen habe ich so sehr vermisst. Ich unterrichte zwar auch Geige, aber selber auf der Bühne vor Publikum zu spielen, ist etwas ganz anderes“, so der bereits mehrfach ausgezeichnete österreichisch-chinesische Geiger. Sofern es die Situation zulässt, möchte er das in Zukunft auch vermehrt tun. „Ich will auf alle Fälle meine Solo-Karriere vorantreiben und schon noch ein paar Orte auf der Welt bereisen. Nur konkrete Pläne, wann ich wo sein will, mache ich keine mehr“, erzählt der ambitionierte Violinist.