Ebbe und Flut bei den Osttiroler Wahllisten

Sonnenstadt entgegen dem Osttiroler Trend

Während in Lienz der Wahlzettel üppiger ausfällt als vor sechs Jahren, sieht es in anderen Gemeinden düster aus. Mit wenigen Ausnahmen, wie etwa in St. Veit i. D., wo dieses Mal sogar vier Fraktionen auf Stimmfang gehen, kamen im Vergleich zu 2016 in kaum einer Gemeinde Listen hinzu – von Bürgermeisterkandidaten ganz zu schweigen. Politikverdrossenheit oder fehlendes Interesse sind die Hauptgründe. So bleibt es etwa in Schlaiten oder Lavant bei nur einer Liste.