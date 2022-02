Vanessa Mai heizt ihren Fans mit sexy Fotos ein

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich Vanessa Mai gerne mal von ihrer sexy Seite. Und auch am Wochenende kamen die Fans der Schlager-Beauty voll auf ihre Kosten. Die 29-Jährige teilte nämlich gleich drei Aufnahmen, die offenbar am Rande eines Fotoshootings entstanden waren. Und das Outfit, in das sich die Sängerin dafür geworfen hatte, hatte es eindeutig in sich.