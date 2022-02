Aus dem Notstand wird ein Luxusproblem

Am Rande konkretisieren sich die Pläne vom neuen Stadion in Hartberg. Beim Cup unterhielt sich Hartberg-Boss Erich Korherr intensiv mit Harald Gartler, der die Rapid-Arena geplant hat. Fakt: Hartberg will ein neues Stadion! Deshalb hat Korherr bereits die neue Vasas-Arena in Budapest begutachtet. Als Vorbild für Hartbergs 8000-Besucher-Projekt. Für den Baugrund ist bereits eine Kaufoption vereinbart. 30 Millionen Euro sollen mit Hilfe von Land und Investoren aufgebracht werden. „Die nächsten Wochen werden entscheidend“, so Korherr, „bis 2024 wären wir gerne fertig. Vielleicht können wir noch heuer beginnen.“