Striedinger „Für mich brach eine Welt zusammen“

„Denen zeig ich’s“

Der Kärntner hatte auf seinen zweiten Abfahrtsplatz von Gröden gesetzt und glaubte auch an ein mündliches Versprechen. „Da sieht man, wie viel Wert das Wort im ÖSV hat“, fluchte er voller Frust. Vor allem das Gerücht, die obere ÖSV-Führung habe bei dieser Entscheidung mitgewirkt, trieb Striedinger den Puls in die Höhe: „Wenn sich jemand, der das ganze Jahr nicht dabei ist, gegen mich ausspricht, versteh ich das nicht. Aber ich werd’s den Typen schon noch zeigen.“ Nach Olympia, in Europa - wohin Striedinger die nächste Flug-Möglichkeit nimmt.